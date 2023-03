Chandhok ziet nieuwe Verstappen: "Eerste keer dat hij de uitgesproken favoriet is"

Morgen gaat het nieuwe Formule 1-seizoen officieel van start met de eerste twee vrije trainingen op het circuit van Bahrein. Regerend wereldkampioen Max Verstappen begint als de grote favoriet aan het weekend en het seizoen. Voormalig coureur Karun Chandhok ziet dat Verstappen een nieuwe mindset heeft en nu zelfs de uitgesproken favoriet is.

Verstappen kan dit jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kende in de afgelopen twee jaar echter een compleet andere aanloop naar het seizoen dan nu. Verstappen en Red Bull waren afgelopen week tijdens de testdagen zeer sterk en ze oogden tevens zeer betrouwbaar in Bahrein.

Uitgesproken favoriet

Voormalig Formule 1-coureur en huidig analist Karun Chandhok ziet Verstappen ook als de grote favoriet voor de wereldtitel. Chandhok ziet een nieuwe situatie en legt dat uit in het Sky Sports-programma The F1 Show: "Volgens mij is dit de eerste keer dat Max Verstappen de uitgesproken favoriet is voorafgaand het seizoen. Vorig seizoen was er veel onbekend met de invoering van de nieuwe regels, nu is hij tweevoudig wereldkampioen en verkeerde hij vorig seizoen in bloedvorm."

Lastig te verslaan

Chandhok ziet dat Verstappen op veel vlakken stappen heeft gezet richting een mogelijke nieuwe wereldtitel. De Indiër denkt dan ook dat de concurrenten van Red Bull Racing en Verstappen het heel erg zwaar gaan krijgen in het aanstaande seizoen: "Hij is volwassen en ervaren. Ik denk dat hij deze rol ook heeft aangenomen door als favoriet aan het seizoen te beginnen. Het wordt echt heel lastig om Red Bull te gaan verslaan."