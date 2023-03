De Vries kan haast niet wachten "Heeft bijna een heel leven geduurd"

Nyck de Vries staat aan de vooravond van zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. De Nederlandse coureur rijdt voor het team van AlphaTauri en kende vorige week een aantal sterke testdagen. Hij kijkt dan ook uit naar de openingsrace van het nieuwe seizoen, hij heeft er lang opgewacht.

De Vries debuteerde vorig seizoen tijdens de Italiaanse Grand Prix redelijk onverwachts in de koningsklasse van de autosport. Hij mocht eenmalig invallen bij het team van Williams en hij pakte direct WK-punten. De Vries werd niet veel later door AlphaTauri aangekondigd als coureur voor het aanstaande Formule 1-seizoen. In Bahrein moet het aankomend weekend gaan gebeuren.

De Vries is klaar voor zijn tweede Grand Prix in de Formule 1. De coureur uit Friesland staat te trappelen en hij is nogal duidelijk in een persbericht van AlphaTauri: "Ik ben zeker klaar voor de eerste Grand Prix van het jaar. In oktober wist ik zo ongeveer dat ik op de grid zou staan, de voorbereidingen hebben dus lang geduurd. Ik kijk al veel langer dan deze vijf, zes, zeven maanden naar dit moment uit, het heeft bijna een heel leven geduurd. Ik ben er dus veel meer dan klaar voor!"