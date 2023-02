Andretti Cadillac heeft Expression of Interest ingediend bij de FIA

Het is al geruime tijd bekend dat Andretti de Formule 1 wil betreden met een nieuw team. De bekende Amerikaanse racefamilie ondernam al meerdere pogingen en heeft nu de handen in een geslagen met General Motors-merk Cadillac. Ze hebben nu een belangrijke stap gezet richting een plekje op de grid.

Autosportfederatie FIA opende eerder dit jaar een zogenaamde Expression of Interest. Dat betekent dus dat alle partijen met interesse in een mogelijk plekje op de grid hun plannen bij de FIA kunnen neerleggen. Dat betekent nog niet dat ze direct een plekje krijgen, maar ze zetten daarmee wel de eerste grote stap richting de koningsklasse van de autosport.

Het ambitieuze Andretti Cadillac heeft deze stap nu gezet. Tot zover bekend zijn ze hiermee de eerste die een officiële Expression of Interest indient. Een woordvoerder van General Motors bevestigde het nieuws bij Speedcafe: "Andretti Cadillac heeft de Expression of Interest ingediend bij de FIA. We hebben het sterke gevoel dat onze gezamenlijke ambities voor een volledig Amerikaans team het enthousiasme in de Formule 1 wereldwijd kunnen bevorderen. We waarderen de openheid van de FIA en het eerlijke proces in hun evaluatie."