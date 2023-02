Marko hint op oplossing voor verschillende rijstijlen Verstappen en Perez

Het team van Red Bull Racing wordt wederom gezien als de grote titelfavoriet voor het aanstaande Formule 1-seizoen. Tijdens de testdagen van afgelopen week oogde de renstal zeer sterk en stabiel. Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dat zowel Max Verstappen als Sergio Perez zich goed voelen in de RB19.

Red Bull kwam ijzersterk voor de dag tijdens de drie testdagen op het circuit van Sakhir in Bahrein. Coureurs Max Verstappen en Sergio Perez noteerden allebei snelle tijden en kwamen tevens tot een groot aantal rondjes. De nieuwe RB19 zag er tevens stabiel uit en kende weinig problemen, ze worden voor aankomend weekend dan ook als de topfavoriet gezien.

Relativeren

Vorig seizoen ging de wereldtitel naar Verstappen en voelde hij zich heel erg thuis in de auto. Perez had wat meer moeite met de wagen, maar teamadviseur Helmut Marko is daar duidelijk over bij de Duitse tak van Sky Sports: "Je moet de problemen van Perez wel relativeren. We hadden vorig seizoen een auto waarmee Checo aan het begin van het seizoen heel goed mee kon rijden. Toen de wagen meer ontwikkeld werd, voelde Verstappen zich steeds beter."

Oplossing

Marko weet dan ook waar de verschillen tussen Verstappen en Perez liggen. De Oostenrijkse adviseur denkt dat er aankomend seizoen geen problemen zullen zijn: "Het verschil tussen Verstappen en Checo is dat Max van een sterke voorkant houdt die scherper instuurt, Checo houdt van een rustigere wagen. Maar, we lijken dit jaar een oplossing te hebben gevonden. Hierdoor kunnen beide coureurs hun eigen kwaliteiten gebruiken."