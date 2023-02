Verstappen niet verrast door Mercedes-keuze: "Dan is het heel erg lastig"

Het lijkt erop dat het team van Mercedes heeft vastgehouden aan het zeropod-concept van afgelopen seizoen. Tijdens de testweek in Bahrein reed het team afgelopen dagen gewoon weer met de opvallende sidepods. Concurrent Max Verstappen begrijpt deze keuze van het team van Mercedes wel.

Mercedes kende afgelopen jaar een zeer teleurstellend seizoen waarin ze niet veel potten konden breken. De Duitse renstal reed toen met het opvallende concept van de zeropods. De wagens hadden vrijwel geen sidepods en voorafgaand de wintertest gingen er geruchten rond over dat Mercedes zou teruggrijpen naar een ander concept. Niets bleek echter minder maar te zijn.

Geen verrassing

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen snapt wel dat men bij Mercedes alweer heeft gekozen voor het sidepod-concept. De Nederlandse coureur bekeek de wagen van Mercedes met verregaande interesse en deelde met Motorsport.com dat hij hun keuze voor hem geen verrassing is: "Nee, dat is het eigenlijk niet. Als je namelijk een compleet nieuw concept moet gaan ontwikkelen tijdens een winterpauze, dan is dat echt heel erg lastig."

Niet comfortabel

Mercedes komt vooralsnog niet zo sterk voor de dag. Tijdens de drie testdagen op het circuit van Bahrein zag Mercedes er nogal oncomfortabel uit. Verstappen zag dit ook gebeuren en deelde dat dan ook eerlijk met de rest van de wereld: "Ik heb nog niet zoveel naar hen gekeken als ik eerlijk ben. Het ziet er echter bij hun tot nu toe nog niet heel erg comfortabel uit natuurlijk."