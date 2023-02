De Vries positief gestemd: "Lastig om te zeggen waar we staan"

Nyck de Vries kwam vandaag als enige Nederlander in actie tijdens de derde testdag op het circuit van Sakhir. De AlphaTauri-coureur reed vooral veel rondjes en eindigde de ochtend met een totaal van 87 rondes. In de middag kwam hij niet in actie en hij kijkt dan ook positief terug op zijn eerste kennismaking met de AT04.

De Vries kwam deze week voor het eerst in zijn loopbaan in actie tijdens een testweek van de Formule 1. De coureur uit Friesland liet zien dat hij goed voor de dag kan komen en reed vooral veel kilometers. De Vries reed vandaag de langzaamste tijd, maar aangezien het nog maar de testweek is hoeft dat zeker geen ramp te zijn.

Na afloop van zijn sterke ochtend in de AT04 kijkt hij dan ook met een tevreden gevoel terug op de dag. De Vries meldde zich bij de media en sprak met Motorsport.com: "We hebben drie goede dagen achter de rug. We hebben echter ook nog veel werk voor de boeg. Ik heb een paar blauwe plekken, maar verder voel ik mij goed en ben ik er klaar voor. We hebben veel kilometers gemaakt en we hebben veel dingen getest. We hebben meer kunnen leren over ons pakket. Het is lastig om te zeggen waar we staan. Maar we weten dat we sowieso nog meer werk te doen hebben."