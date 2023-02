Verstappen genoot van testdagen: "Vorig jaar vond ik het lastiger"

Max Verstappen kwam vandaag niet in actie op het circuit van Sakhir in Bahrein. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur zag hoe zijn teamgenoot Sergio Perez de gehele dag reed en dat stemde hem tevreden. Verstappen leeft dan ook met een goed gevoel toe naar de eerste Grand Prix van het seizoen.

Verstappen reed donderdag de gehele dag en kwam gistermiddag tevens in actie. Dat betekende dus dat teammaat Sergio Perez de zaterdag voor zijn rekening mocht nemen. Verstappen moest vandaag in de perszaal verschijnen en bekeek de sessie verder vanuit de pitbox en vanaf de pitmuur van zijn team Red Bull Racing.

Leren

Verstappen kijkt er dan ook naar uit om weer te gaan beginnen aan het seizoen. Er is veel vertrouwen bij de regerend wereldkampioen en zijn Oostenrijkse werkgever. Hij wordt geciteerd door Verstappen.com: "De auto werkte heel erg goed. We hebben alles kunnen doen wat we wilden doen en we hebben dan ook veel geleerd. Het waren enorm positieve dagen voor mij. Ik heb er echt van genoten om in deze auto te rijden."

2022

De Red Bull-coureur heeft in vergelijking met 2022 veel meer kunnen genieten van de testdagen. Verstappen is daar goudeerlijk over: "Vorig jaar vond ik het lastiger om veel rondjes te rijden. Dat kwam ook doordat de auto toen gewoon te zwaar was. Je krijgt dan geen goed gevoel aan de voorkant omdat daar het meeste gewicht zat. Nu liep het eigenlijk een stukje soepeler. Ik ben daar echt blij mee. Het was met deze generatie wagens echt de soepelste wintertest die ik ooit heb gehad. In vergelijking met vorig jaar ging het stukken beter."