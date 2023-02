'Vettel will comeback maken bij Aston Martin als vervanger Stroll'

De wintertest zit er bijna op en sinds het begin van de testdagen in Bahrein is Aston Martin het gesprek van de dag. Op de eerste plaats heeft dat te maken met de goede en snelle tijden die Fernando Alonso, maar ook testcoureur Felipe Drugovich, weet neer te zetten. Het Britse team lijkt goed voor de dag te komen.

Het andere opmerkelijke verhaal zit vast aan Lance Stroll. De Canadees heeft vorige week een fietsongeluk gehad tijdens zijn voorbereiding op het seizoen. Aston Martin is vaag over de situatie en wil er niets over melden, maar geruchten in de F1-paddock in Bahrein doen de ronde dat Stroll beide polsen heeft gebroken. Dat gebeurde in de omgeving van Malaga. Na het ongeluk zou hij zijn geopereerd door dokter Xavier Mir, die bekend staat als een zeer goede arts en bekend is van zijn hulp aan MotoGP-coureurs.

Vettel wil comeback maken

Volgens insiders wil Stroll volgend weekend gewoon racen in Bahrein, maar dat lijkt onrealistisch aangezien de FIA-doktoren daar toestemming voor moeten geven na enkele medische tests. Met een gebroken pols, of zelfs twee, sta je normaliter 6 tot 8 weken aan de kant.

Aston Martin zal ongetwijfeld achter de schermen bezig zijn met een vervanger. Testcoureur Felipe Drugovich staat te springen om zijn F1-debuut te kunnen maken, maar ook Stoffel Vandoorne maakt een kans aangezien hij de derde coureur is van Mercedes, McLaren en Aston Martin.

Een nieuwe naam die opdoemt is die van voormalig Aston Martin-coureur Sebastian Vettel. De Duitser reed vorig jaar nog voor het Britse team. Een bron in de paddock vertelde tegen GPToday.net: "Sebastian heeft het management van Aston Martin gesproken en zichzelf aangeboden. Hij heeft aangegeven beschikbaar te zijn en graag in te willen stappen als vervanger van Lance Stroll als hij niet kan racen, en Aston Martin hem nodig heeft."