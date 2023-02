Verstappen-protegé Vermeulen promoveert naar DTM

Niet alleen in de Formule 1 is volgend jaar een Nederlander te zien in de Red Bull-kleuren, ook in de DTM is dat het geval. Verstappen-protegé Thierry Vermeulen zal namelijk in actie gaan komen in het bekende kampioenschap. Vermeulen zal tevens gaan rijden in de GT World Challenge Europe Sprint Cup.

Vermeulen is onderdeel van Verstappen.com Racing en reed vorig seizoen in de ADAC GT Masters. Aankomend seizoen zet hij dus een stapje op de GT-ladder en zal hij gaan rijden in het prestigieuze DTM-kampioenschap. Vermeulen zal uitkomen in een Ferrari 296 GT3 van het team van Emil Frey Racing. In dezelfde wagen rijdt hij in de GTWC Sprint.