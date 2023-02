Verstappen kiest voor klassiek helmdesign zonder gouden kleurtinten

In de voorbereidingen op het aankomende Formule 1-seizoen heeft ook tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen z’n nieuwe helmdesign aan de wereld onthuld. De Nederlander heeft ditmaal voor een ontwerp gekozen waar de term "less is more" toepasselijk zou zijn. Zowel de gouden kleurtinten als de glitters zijn niet meer op de helm aanwezig.

Op zijn eigen website heeft Max Verstappen zijn helm voor het aankomende Formule 1-seizoen aangekondigd. De Limburger kiest ditmaal om wat betreft ontwerp terug naar z’n oorsprong te gaan, terwijl tegelijkertijd ook bij de helm van dit jaar weer bijvoorbeeld de brullende leeuw te zien is, een toevoeging op z’n helm die Verstappen al jarenlang gebruikt.

Wat betreft verschillen vallen de kleurkeuzes overduidelijk op. De Red Bull-coureur heeft de gouden kleurtinten en glitters weggehaald, en heeft gekozen voor een klassiek design. Naast de opvallende veranderingen staan nieuwe partners EA Sports en Heineken 0.0 nu ook op de helm. Beide sponsoren zijn duidelijk op de helm te zien, namelijk op respectievelijk de voor- en zijkant van Verstappen’s helm.

In de onthullingsvideo vertelt Verstappen: "Nieuw seizoen, nieuwe helm. Zoals je kan zien heeft de helm dit jaar andere kleuren. Ik heb gekozen om voor een meer old school design te gaan, en heb geen glitters er meer op staan. Ook heb ik een aantal nieuwe partners op de helm staan. Het ontwerp aan de achterkant is netjes, met natuurlijk een kleine update aan de achterkant", wijzend naar een tweede ster, symboliserend voor zijn tweede wereldtitel. "Hopelijk komen er nog een aantal sterren bij, maar voor nu ben ik hier tevreden mee", lacht Verstappen.

New season, new helmet 🔥



For this year’s helmet I wanted to go back to the roots a bit more, with a more old-school design.



Looking forward to racing with this one 👌



Mini helmets are now available for pre-order on https://t.co/46lRXQtA7q 🔗 https://t.co/6Qz7ARmfid pic.twitter.com/YhadVuC5lE — Max Verstappen (@Max33Verstappen) ___Escaped_link_63f507ced602b___