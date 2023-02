'Vandoorne kan niet invallen voor Stroll, Drugovich grootste kanshebber'

Nu Lance Stroll geblesseerd heeft moeten afhaken voor de wintertestdagen van de Formule 1 op het Bahrain International Circuit in Sakhir, heeft het team van Aston Martin mogelijkerwijs een probleem. Normaliter worden de testtaken namelijk verdeeld tussen de twee vaste coureurs en aangezien Stroll fysiek onmogelijk kan rijden, moet het team mogelijk naar een vervanger kijken.

Aston Martin heeft met Formule E-wereldkampioen Stoffel Vandoorne en Formule 2-kampioen Felipe Drugovich twee regerende titelhouders op haar reservebank, maar het lijkt ondenkbaar dat de Vlaming naar het circuit waarop hij zeven jaar geleden zijn Formule 1-debuut mocht maken, zal afreizen. Vandoorne moet komend weekend namelijk acte de presance geven tijdens de vijfde ePrix van het Formule E-seizoen 2023. Deze wordt aanstaande zaterdag verreden in Kaapstad. Vandoorne is reeds naar de Zuid-Afrikaanse stad afgereisd.

Zodoende maakt Drugovich kans om wederom meters te maken in een actuele Formule 1-bolide, iets wat hij aan het einde van het vorige seizoen tijdens de rookietest op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi ook al kon doen. Op zijn eigen sociale kanalen deelde Drugovich in ieder geval foto's van een simulatortest in de Aston Martin-fabriek, wat erop kan wijzen dat het Britse team hem te elfder ure probeert klaar te stomen voor een invalbeurt.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar moet Aston Martin met een plan-B naar de wintertest driedaagse reizen: vorig jaar bleek Sebastian Vettel positief te hebben getest, waardoor hij bij zowel de testdagen als de eerste twee Grands Prix van het jaar verstek liet gaan. Destijds was landgenoot Nico Hülkenberg zijn vervanger. De Emmeriker kan dit jaar niet in de Aston Martin springen, omdat hij reeds een voltijdovereenkomst met het team van Haas heeft getekend.

Aston Martin heeft wat recht te zetten: de Britse stal, eigendom van de Canadese miljardair Lawrence Stroll, wist in het Formule 1-seizoen 2022 niet verder te reiken dan een teleurstellende zevende plaats in het constructeursklassement. In 2021 was de equipe op dezelfde plaats geëindigd.