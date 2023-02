Alonso voelt zich sterk: "Voor het eerst normale voorbereiding sinds comeback"

Fernando Alonso hoopt aankomend seizoen weer te kunnen gaan jagen op successen in de Formule 1. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen heeft het team van Alpine ingewisseld voor Aston Martin. In dienst van de Britse renstal hoopt Alonso te kunnen vlammen, hij voelt zich in ieder geval beter dan ooit.

Alonso kende vorig jaar een aardig seizoen in dienst van Alpine. De Spaanse coureur liep echter zeer veel punten mis door een grote hoeveelheid uitvalbeurten louter veroorzaakt door pech. Bij Aston Martin hoopt Alonso te kunnen gaan jagen op sportieve revanche na een pijnlijk seizoen. Hij heeft er in ieder geval alles aan gedaan om zo fit mogelijk voor de dag te komen.

Alonso heeft het gevoel dat hij een zeer goede winterstop achter de rug heeft. De ervaren Spanjaard durft zelfs te stellen dat hij zich beter voelt dan in de voorgaande jaren. Hij spreekt zich erover uit bij de internationale media: "Op het fysieke vlak ben ik sterker dan ooit. Het gaat erom dat je jezelf kent en in de laatste twee jaar waren de winters moeilijk. In 2021 had ik dat fietsongeval waardoor ik wekenlang niet mocht bewegen. Vorig jaar werden de plaatjes uit mijn gezicht gehaald. Dit is de eerste winter dat ik een normale voorbereiding kon draaien sinds mijn comeback."