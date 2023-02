De Vries genoot van zegetocht Verstappen: "Geweldig seizoen"

Aankomend seizoen zijn er twee Nederlandse coureurs actief in de Formule 1. Naast Max Verstappen staat immers ook Nyck de Vries op de grid. De Vries gaat rijden voor het team van AlphaTauri en hij barst van de ambitie. De Friese coureur kijkt ernaar uit en genoot vorig seizoen van de glorietocht van Verstappen.

Verstappen veroverde afgelopen jaar zijn tweede wereldtitel in de koningsklasse van de autosport. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reed een uiterst dominant seizoen en verbrak meerdere bizarre wereldrecords. De Vries bekeek de zeges van zijn landgenoot vanuit de pitbox van zijn toenmalige werkgever Mercedes, bij de Duitse renstal ging alles afgelopen jaar veel minder dan voorheen.

Geweldig seizoen

Ondanks de pijnlijke tegenslagen bij Mercedes, kon De Vries wel genieten van de prestaties van zijn succesvolle landgenoot. De Vries is er eerlijk over bij de internationale media: "Ik vond het vorig jaar echt een geweldig seizoen ondanks dat Max domineerde! Er zaten vrijwel alleen maar goede races tussen, met misschien twee uitzonderingen. Ik denk dat de fans over het algemeen van mooie wedstrijden konden genieten."

2023

Veel fans kijken dan ook reikhalzend uit naar het aanstaande seizoen. Veel teams en coureurs hebben alweer het nodige zelfvertrouwen uitgesproken, maar De Vries blijft kalm: "Het is vragen naar de bekende weg want ik heb dat antwoord niet. Natuurlijk praat ik wel met mensen uit onze wereld en vrijwel iedereen heeft vertrouwen. Dat is eigenlijk alleen gebaseerd op hun eigen lijstje, zoals Franz Tost altijd zegt."