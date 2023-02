"Wolff ziet kansen door budgetcapstraf Red Bull: "Een voordeel voor ons"

Het team van Red Bull Racing begint het aanstaande seizoen met een fikse handicap. Doordat ze vorig jaar eerste zijn geworden in het constructeurskampioenschap mogen ze minder tijd doorbrengen in de windtunnel, daar bovenop komt nog de budgetcapstraf. Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat dit een voordeel kan zijn voor zijn team.

Red Bull mag door de straf van het overschrijden van de budgetcap in 2021 minder tijd doorbrengen in de windtunnel. Dat betekent dus dat de Oostenrijkse renstal een soort dubbele windtunnelstraf heeft gekregen, de budgetcapstraf komt immers op de al geringe windtunneltijd die hoort bij het winnen van de constructeurstitel.

Voordeel

Deze straf is vanzelfsprekend ook bekend bij de concurrerende renstallen. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff weet wat Red Bull te wachten staat. Na de launch van de nieuwe Mercedes sprak hij zich hierover uit bij de internationale media: "Red Bull heeft vorig seizoen heel erg goed werk geleverd, door een auto op de baan te zetten die anderhalve seconde sneller was dan de concurrentie. Het gebrek aan tijd in de windtunnel is zeker niet positief voor Red Bull. Het is dit seizoen een voordeel voor ons."

Lange termijn

Toch denkt Wolff niet dat Red Bull snel veel last zal gaan krijgen van de straf en de afgenomen tijd in de windtunnel. De Oostenrijker sluit zich aan bij de algehele mening: "Als je een efficiënte renstal hebt, dan compenseer je een groot deel van de straf. Op de langere termijn is het goed voor ons en zal het Red Bull zeker weten pijn gaan doen. Als ze er echter efficiënt mee omgaan, dan verwacht ik niet dat de straf grote gevolgen zal hebben."