Gaat Red Bull budgetcapstraf voelen? Ex-kopstuk Fallows twijfelt

Het team van Red Bull Racing zal dit jaar moeten dealen met de gevolgen van de budgetcapstraf. De Oostenrijkse renstal ontving vorig jaar de straf nadat men in 2021 de budgetcap nipt had overschreden. Het is nog maar de vraag of Red Bull veel last zal hebben van de straf, ook Dan Fallows twijfelt daaraan.

De overschrijding van de budgetcap door Red Bull zorgde voor veel ophef in de koningsklasse van de autosport. De concurrentie schreeuwde moord en brand maar bij Red Bull bleef men zeer rustig. Uiteindelijk besloot autosportfederatie FIA Red Bull te straffen met een fikse geldboete en minder tijd in de windtunnel. Deze afname van de windtunneltijd komt bovenop de al geringe tijd in de windtunnel.

Regelwijziging

Huidig technisch directeur van Aston Martin Dan Fallows was voorheen werkzaam voor het team van Red Bull. Falows weet nog niet wanneer Red Bull de ontwikkelingen zal moeten gaan minderen. In gesprek met Motorsport.com is hij duidelijk: "Het is lastig om te zeggen. Afgelopen seizoen verkeerden ze met hun auto in een enorm sterke positie. De regels zijn dit jaar niet enorm aangepast. Daardoor blijft hun positie vrijwel hetzelfde bij het ingaan van het seizoen."

Impact minimaliseren

Aston Martin-kopstuk Fallows denkt echter wel dat Red Bull op langere termijn last zal gaan krijgen van de ontvangen straf voor het overschrijden van de budgetcap. Fallows: "De minder uren in de windtunnel zullen, zelfs als je grote sprongen maakt, op een zekere hoogte pijn gaan doen. Hun kracht zit met name in de kennis en de ervaring met de huidige regels. Ik ben er vrij zeker van dat ze de impact van de straf kunnen minimaliseren."