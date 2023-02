De Vries maakt eerste meters in nieuwe AT04

Het team van AlphTauri voerde gisteren een shakedown uit op het circuit van Misano. De Italiaanse renstal presenteerde vorige week in New York de nieuw AT04 en gisteren debuteerde de wagen op het circuit. Voor Nyck de Vries waren het zijn eerste rondjes in zijn nieuwe bolide.

De shakedown werd gisteren afgetrapt door Yuki Tsunoda. De Japanner had de eer van de eerste rondjes in de nieuwe wagen van het team. Nyck de Vries moest eventjes wachten maar mocht in de middag ook plaatsnemen achter het stuur van de AT04. AlphaTauri deelde de beelden van de eerste rondjes van De Vries gisteravond op sociale media, volgende week zal De Vries meer meters gaan maken tijdens de wintertest in Bahrein.