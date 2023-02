F1-teams gaan vergaderen over verhoging inschrijfbedrag nieuwe teams

Volgende week gaan alle Formule 1-teams tijdens een vergadering van de FIA bij elkaar komen. Eén van de onderwerpen zal volgens McLaren-baas Zak Brown zijn om te bespreken of het inschrijfbedrag voor nieuwe teams hoger moet worden dan het huidig afgesproken bedrag van 200 miljoen dollar.

Het zogeheten concordeverdrag is een overeenkomst tussen de Formule 1, haar teams en de FIA dat de regels en verdeling van mediaopbrengsten en prijzengelden vast legt. Het desbetreffende onderdeel van dat contract dat de afgelopen maanden onderwerp van gesprek is, is de hoogte van de prijzengelden voor nieuwe teams die tot de Formule 1 willen toetreden.

Niet alleen de plannen van de Amerikaanse racefamilie Andretti om een team binnen de koningsklasse van de motorsport op te zetten, maar ook de FIA’s intenties om de inschrijfprocedures voor nieuwe teams te vermakkelijken heeft voor veel tegengas en irritatie binnen de bestaande Formule 1-teams gezorgd. Eén van de hoofdredenen zou zijn dat de hoogte van het inschrijfbedrag voor nieuwe teams, dat momenteel op 200 miljoen dollar staat, niet overeenkomt met de huidige waarde die de sport momenteel tot zich toetrekt.

Nu de start van het Formule 1-seizoen steeds dichterbij komt en alle teams uit hun winterslaap beginnen te komen, ontstaat echter ook de mogelijkheid om bij elkaar te komen om over dit belangrijke onderwerp te praten. Volgens McLaren CEO Zak Brown komen alle bestaande Formule 1-renstallen volgende week bij een vergadering van de FIA bij elkaar.

"Ik heb er nog niet echt met andere teams over gesproken, maar het (hoogte inschrijfgeld) zal een onderwerp van gesprek zijn bij de aankomende vergadering van de FIA”, vertelt Brown tegenover internationale pers. "We hebben de agenda al doorgestuurd gekregen, en "nieuwe teams" is één van de onderwerpen."

Brown laat weten een gulden middenweg te willen vinden waar het inschrijfbedrag zal worden verhoogt naar een dat representatief is voor de waarde van de sport, en dat het uiteindelijk zal leiden tot een nieuw Formule 1-team. "Uiteindelijk is het aan de Formule 1 en de FIA om te bepalen wat een acceptabel bedrag is. Toen we bijna vijf jaar geleden de hoogte (van 200 miljoen dollar) hebben afgesproken, zag de Formule 1 er totaal anders uit. Dus uiteindelijk denk ik dat het een passend bedrag moet zijn."

"En het gaat erom dat je waarde voor je geld krijgt, toch? Deze franchises zijn flink wat geld waard. Het (inschrijfgeld) moet meer als een investering gezien worden dan een inschrijfbedrag, aangezien een aantal misschien nu al wel miljarden waard zijn, vooral als je het vergelijkt met andere grote sporten."

De goedlachse Amerikaanse topman hoort bij de groep mensen die achter de komst van Andretti staat, en dat McLaren open staat voor een elf- of twaalfde Formule 1 team, 'zolang ze waarde aan de sport toevoegen.' "Mijn focus was altijd op hoe we de taart groter kunnen maken, in plaats van hoe ik een groter stuk van de taart kan krijgen die niet groeit. Zolang een nieuw team wat goeds toevoegt, bijvoorbeeld door betere TV-deals of sponsoren te genereren en een passend inschrijfbedrag betaalt, dan steunen wij een Formule 1-grid met tot wel twaalf teams."