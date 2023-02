Alonso barst van de ambities en wil in 2024 voor de zeges vechten

Gisteren trok het team van Aston Martin het doek van de nieuwe AMR23. Voor Fernando Alonso wordt het de eerste Aston Martin-bolide waar hij mee gaat racen in de Formule 1. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen heeft er alle vertrouwen in en wil zelfs een basis gaan leggen voor zeges.

Alonso's overstap van Alpine naar Aston Martin zorgde vorig jaar zomer voor de nodige verbazing. Gisteren straalde de Spanjaard tijdens de presentatie van de wagen echter veel zelfvertrouwen uit. Na een 2022 met veel goede resultaten en pijnlijke uitvalbeurten wil Alonso weer gaan jagen op nieuwe successen, hij blijft echter rustig onder de situatie.

Bahrein

Alonso weet dat de start van het aanstaande seizoen mogelijk heel erg lastig zal zijn. Aston Martin moet een flinke inhaalslag plegen en tegenover de internationale media is hij eerlijk: "Ik ben mij er bewust van dat we niet op 100 procent zullen zijn in Bahrein en Saoedi-Arabië. Misschien is dat ook het geval in Australië. Ik denk dat dit de enige sport is waar je anderhalve dag voorbereidingstijd krijgt op een wereldkampioenschap."

Zeges

De tweevoudig wereldkampioen is echter niet naar Aston Martin gekomen om voor de kruimels te strijden. Alonso wil op de iets langere termijn op de deur van de top gaan kloppen. Hij is daar nogal stellig in: "Ik denk dat wij meer mogelijkheden hebben om volgend seizoen voor de zeges en de podiumplaatsen te kunnen vechten. Dat kan als wij aankomend seizoen een goede basis weten neer te zetten."