Ferrari deelt opvallende teaser van nieuwe SF-23

Deze week worden de resterende Formule 1-wagens aan de buitenwereld getoond. Op dinsdag laat het team van Ferrari de nieuwe wagen aan de rest van de wereld zien. De iconische Italiaanse renstal laat de fans in ieder geval al warmdraaien voor de onthulling, ze delen al de eerste foto's van de wagen.

Dit weekend deelde Ferrari een drietal foto's van de nieuwe wagen waarmee Carlos Sainz en Charles Leclerc gaan jagen op succes. De foto's laten echter alleen maar de contouren van de nieuwe Ferrari zien. De nieuwe wagen staat in de fabriek onder een groot doek, de vormen van de wagen zijn in ieder geval te zien. Morgen wordt duidelijk hoe de wagen er precies uit gaat zien.

Ferrari giving us some teaser pictures of the SF-23 ahead of the car reveal on Tuesday 👀 pic.twitter.com/5Z4eQowhZJ