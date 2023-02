Chandhok ziet Verstappen als titelfavoriet: "Dingen die ik bij Hamilton ook zag"

Max Verstappen gaat aankomend seizoen op jacht naar zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur lijkt op voorhand de topfavoriet, ook al is er nog geen meter gereden. Ook Karun Chandhok is van mening dat Verstappen dit jaar de topfavoriet is.

Verstappen werd vorig seizoen op oppermachtige wijze wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport. De Nederlandse coureur won in totaal vijftien Grands Prix, een nieuw record, en werd al in Japan wereldkampioen. Verstappen oogstte veel lof en hij wordt dan ook wederom gezien als de favoriet. Hij maakte vorig jaar veel indruk en dat zorgt dit jaar gelijk voor druk.

Titelfavoriet

Ook voormalig Formule 1-coureur en huidig Sky Sports-analist Karun Chandhok ziet Verstappen als de favoriet. In gesprek met Autosport Magazine spreekt de Indiër zich uit: "Het is moeilijk om iemand anders dan Verstappen Red Bull te noemen als titelfavorieten voor 2023. Toen ik heb in de Formule 3 zag rijden was het al duidelijk dat hij één van de meest getalenteerde coureurs ter wereld is. Hij heeft daar nu ervaring en het vertrouwen van een wereldtitel aan toegevoegd."

Hamilton

Chandhok zag dat er afgelopen seizoen een soort andere Verstappen rond reed. De Indiër zag dat Verstappen steeds volwassener werd: "De Max van 2022 wist dat hij een race niet in de eerste ronde hoefde te winnen. Hij wist dat het niet uitmaakte als je geen pole pakte, zolang zijn wagen maar in het juiste window zat om op zondag maximaal te kunnen presteren. Het zijn allemaal dingen die ik Lewis Hamilton rond 2017 zag ontdekken toen hij een volgende niveau haalde. Max heeft nu hetzelfde gedaan."