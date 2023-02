Chandhok verwacht veel van Vasseur: "Alles wijst erop dat hij de nieuwe Todt is"

Frédéric Vasseur staat aan de vooravond van zijn eerste seizoen als teambaas van Ferrari. De Fransman kwam over van het team van Alfa Romeo in de winter. De verwachtingen zijn hoog en oud-coureur Karun Chandhok denkt dat Ferrari een goede keuze heeft gemaakt, hij spreekt zelfs van een nieuwe Jean Todt.

Het team van Ferrari nam eind vorig jaar afscheid van Mattia Binotto. De Italiaan kende een seizoen met veel betrouwbaarheidsproblemen waarna hij vertrok. Vasseur gold als de topfavoriet voor deze vacature en hij werd dan ook losgeweekt bij Alfa Romeo. Hij ging in januari officieel aan de slag als teambaas en men verwacht dat de Fransman de boel weer op de rails gaat krijgen.

Ook oud-coureur Karun Chandhok gaat ervanuit dat Vasseur gaat slagen bij het team van Ferrari. De Indiër ziet overeenkomsten met de legendarische Ferrari-teambaas Jean Todt. In gesprek met Autosport Magazine spreekt Chandhok zich uit: "De teambaas van Ferrari heeft de job met de meeste druk in de Formule 1. Ik ken Fred nog uit de tijd dat hij in de GP2 werkte. Hij heeft een onverstoorbaar karakter en dat heeft hij nodig voor deze klus. Hij is dan ook een harde leermeester. Alles wijst erop dat hij de nieuwe Todt is, die beslissing pakte vrij goed uit voor het team."