De Vries sluit deal met eerste persoonlijke partner

Nyck de Vries staat aan de vooravond van zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. De Nederlandse coureur gaat rijden voor het team van AlphaTauri en de verwachtingen zijn hoog. De Vries bereidt zich in ieder geval zo goed mogelijk voor en presenteert zijn eerste grote sponsor.

De Vries maakte op social media namelijk bekend dat hij een overeenkomst heeft gesloten met het bedrijf Northwave Intelligent Security Operations. Dit Utrechtse bedrijf zegt zelf dat ze één van Europa's leidende bedrijven is in de cyber security-business. Nu zal het bedrijf dus gaan functioneren als de persoonlijke sponsor van De Vries, het is dan ook de verwachting dat de logo's zichtbaar zullen zijn op de AlphaTauri.