Red Bull nadert maximaal aantal sponsoren

Het team van Red Bull Racing heeft een zeer succesvol seizoen achter de rug. De Oostenrijkse renstal werd afgelopen seizoen met overmacht constructeurskampioen en Max Verstappen werd op oppermachtige wijze wereldkampioen. Red Bull profiteert optimaal van de successen, ze hebben bijna geen plek voor nieuwe sponsoren meer over.

Red Bull won vorig seizoen mede dankzij de successen van Verstappen beide kampioenschappen. De Nederlandse coureur werd voor het tweede seizoen op rij wereldkampioen en dat deed hij met overmacht. Verstappen won in totaal vijftien Grands Prix en verbrak meerdere records. De successen bleven niet onopgemerkt en ook op commercieel vlak was Red Bull succesvol.

Red Bull sloot in de afgelopen twee jaar onder meer een titelpartnership met Oracle. Commercieel directeur Nick Stocker legt tegenover Sports Business Journal uit dat het team langzamerhand het maximaal aantal sponsors aantikt: "We zijn een business en ons werk is om de auto zo snel mogelijk te maken. Dat kost natuurlijk geld. Het is ook een kwestie van vraag en aanbod. We zitten op een punt dat we enorm veel partners hebben en we willen hen allemaal service kunnen aanbieden op een hoog niveau. Er komt een moment dat we de winkel moeten sluiten, maar gelukkig hebben we nog een paar plekjes over."