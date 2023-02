Spa maakt stappen met bouw nieuwe tribunes

Niet alleen de teams en de coureurs bereiden zich momenteel voor op het aanstaande Formule 1-seizoen, ook op de circuits wordt hard gewerkt. Op het iconische circuit van Spa-Francorchamps worden momenteel meerdere werkzaamheden uitgevoerd en men maakt al de nodige stappen met het project.

Begin vorig jaar werd het circuit in de Belgische Ardennen al voorzien van de nodige updates. Er werden uitloopzones en grindbakken geplaatst en er werden nieuwe tribunes gerealiseerd. Ook deze winter wordt er weer hard gewerkt aan het circuit van Spa. Men is namelijk al enkele maanden bezig met de bouw van een nieuwe tribune vlak na La Source.

De werkzaamheden in Spa verlopen inmiddels voorspoedig want de nieuwe tribune krijgt langzaam maar zeker vorm. Op sociale media deelt het circuit de voortgang doormiddel van een aantal foto's. Op de beelden is te zien dat de tribune zo goed als staat en dat men zich nu focust op het dak van de constructie. De Belgische Grand Prix kreeg vorig jaar een nieuw contract en staat dit jaar op 30 juli op de Formule 1-kalender. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het nu de laatste Grand Prix voor de zomerstop.