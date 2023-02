Ook Panthera Team Asia bereidt Expression of Interest-bid voor

Autosportfederatie FIA opende enkele weken geleden het proces voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams. Geïnteresseerde partijen kunnen zich bij de autosportfederatie melden voor de zogenaamde Expression of Interest. Het leek erop dat er naast Andretti Cadillac niet veel interesse was, maar niets lijkt nu minder waar te zijn.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem liet begin dit jaar weten dat hij het proces voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams wilde openstellen. Niet lang daarna maakte de Amerikaanse grootmachten Andretti en Cadillac bekend dat ze met een gezamenlijk team de Formule 1 willen betreden. Het leek erop dat het bij dat bid bleef, maar er meldt zich nu waarschijnlijk nog een geïnteresseerde partij.

Panthera Team Asia heeft namelijk nog steeds interesse in de koningsklasse van de autosport. Het project werd enkele jaren geleden opgezet, maar in de afgelopen maanden was het stil. Nu lijkt daar verandering in te komen en heeft medeoprichter Benjamin Durand interessant nieuws. Tegenover PlanetF1 laat Durand weten dat er wordt gewerkt aan het bid voor het Expression of Interest-proces van de FIA. Tegenover het medium laat de medeoprichter van Panthera tevens weten dat men snel met meer nieuws gaat komen.