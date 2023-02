'Ben Sulayem doet stapje terug en neemt afstand van gedeelte taken'

FIA-president Mohammed Ben Sulayem lijkt afstand te gaan doen van een gedeelte van zijn macht. De man uit de Verenigde Arabische Emiraten lijkt namelijk aan een van zijn verkiezingsbeloftes te gaan voldoen. Het heeft er namelijk alle schijn van dat men in de Formule 1 niet meer bij Ben Sulayem terecht kan voor vragen en opmerkingen.

Bij zijn aantreden als FIA-president beloofde Ben Sulayem dat hij een team van managers zou gaan opbouwen die het beleid zouden gaan uitvoeren. Hiermee zou zijn rol als president van de autosportfederatie minder belangrijk worden. In het afgelopen jaar trad Ben Sulayem echter veelvuldig op de voorgrond en trok hij veel aandacht naar zich toe.

Op de achtergrond werden er inderdaad veel managers aangetrokken, zo werd bijvoorbeeld Natalie Robyn aangesteld als de eerste CEO van de FIA. Volgens het Britse The Daily Mail heeft Ben Sulayem nu een brief gestuurd naar de Formule 1-teams waarin hij uitleg geeft over zijn rol. Volgens het Britse medium geeft hij in de brief aan dat hij zijn gewenst rol op zich gaat nemen en dat men nu terecht kan bij single-seater directeur Nikolas Tombazis.