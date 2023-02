Domenicali reageert op regelwijziging: "Zullen nooit iemand de mond snoeren"

In de afgelopen weken was er veel te doen omtrent een opvallende regelwijziging van autosportfederatie FIA. Men heeft het sportieve reglement aangepast op het gebied van statements. Coureurs en teams mogen zonder toestemming geen politieke of maatschappelijke statements meer maken voor een Grand Prix. Stefano Domenicali belooft dat ze niemand de mond gaat snoeren.

De regelwijziging van de FIA zorgde in de afgelopen weken voor de nodige opschudding. Veel coureurs en andere prominenten kunnen zich hier namelijk helemaal niet in vinden. De regelwijziging volgt na een paar jaar waarin coureurs hun podium gebruikten om een boodschap over te brengen. De net gepensioneerde Sebastian Vettel vroeg bijvoorbeeld aandacht voor milieuzaken terwijl onder andere Lewis Hamilton opstond tegen racisme.

Mond snoeren

Formule 1 CEO Stefano Domenicali heeft de kritiek op de regelwijziging ook meegekregen. Alhoewel de regels zijn aangepast door de FIA, Domenicali is geen onderdeel van de FIA, spreekt Domenicali zich er wel over uit bij The Guardian: "We zullen nooit iemand de mond snoeren. Ieder wil praten dus het is dan beter om een platform te hebben waar de coureurs dat op de best mogelijke manier kunnen doen. Door de positie van onze sport, zowel globaal als multicultureel, liggen er grote kansen."

Respect

Domenicali beseft zich dat er veel coureurs en veel meningen zijn. Hij staat in contact met de GPDA en hij benadrukt dan ook dat de coureurs niet worden onderdrukt: "De aanpak zullen we als sport nooit gaan veranderen. Onze sport hoort het zo aan te pakken. We geven iedereen een kans om op de juiste manier van zich te laten horen. Dan niet op een agressieve of beledigende manier, maar met respect."