Brundle reageert op Horner: "Nogal een opmerkelijke opmerking"

Red Bull Racing-teambaas leeft met veel zelfvertrouwen toe naar de start van het aankomende Formule 1-seizoen. De Britse teambaas heeft veel vertrouwen in zijn coureurs Max Verstappen en Sergio Perez, hij ziet dit zelfs als de beste line-up ooit. Martin Brundle plaatst daar dan weer vraagtekens bij.

Verstappen en Perez staan aan de vooravond van hun derde gezamenlijke seizoen bij het team van Red Bull. De twee bezorgden Red Bull vorig seizoen de constructeurstitel en Verstappen werd in de afgelopen twee seizoenen wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport. Verstappen zal op jacht gaan naar zijn derde wereldtitel en Perez zal tevens gaan jagen op succes.

Opmerkelijk

Voormalig Formule 1-coureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle heeft de situatie bekeken, maar hij snapt de uitspraken van Horner niet. De Britse commentator spreekt zich bij zijn werkgever Sky Sports uit: "Bedoelt hij dat ze als rijdersduo beter met elkaar matchen? Is hij van mening dat Checo iets gewilliger is dan bijvoorbeeld met Vettel en Webber in het nabije verleden? Als je het mij vraagt is het een nogal opmerkelijke opmerking."

Aardige dingen

Brundle loopt al flink wat jaren mee in het wereldje en hij weet dan ook waar teambazen dit soort uitspraken op kunnen baseren. De Britse oud-coureur doet dan ook een gok over de herkomst van de woorden van Horner: "Hij beschikt over alle beschikbare data en hij is de baas. Als dit bovendien de coureurs zijn waarmee je het seizoen gaat starten, waarom zou je dan inderdaad geen aardige dingen zeggen over ze?"