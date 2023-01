Technisch FIA-baas Symonds: Red Bull gaat windtunnelstraf 'zeker merken'

Het zou zomaar een zwaar Formule 1-seizoen voor Red Bull kunnen gaan worden. 2022 werd op uiterst dominante wijze afgesloten met een dubbele wereldtitel en zeventien van de 22 Grand Prix-overwinningen op zak. Het is echter nog maar de vraag of het team haar successen in 2023 kan voortzetten, want voor dit jaar krijgt het een windtunnelstraf; de Oostenrijkse renstal zou namelijk in 2021 het budgetplafond hebben overschreden. Volgens technisch directeur van de FIA Pat Symonds kan Red Bull’s windtunnelstraf veel pijn gaan doen.

Het Formule 1-team van Red Bull kreeg een straf op haar bord vanwege het in 2021 overschrijven van het budgetplafond. Het betekende dat het team een geldboete moest betalen en dat het voor 2023 tien procent minder uren in de windtunnel mag spenderen. In combinatie met het winnen van het constructeurskampioenschap van afgelopen jaar, heeft de Oostenrijkse renstal als gevolg twaalf procent minder windtunneluren dan Ferrari en zeventien procent minder dan Mercedes. Volgens FIA’s technisch hoofd Pat Symonds gaat de straf waarschijnlijk flink pijn doen voor Red Bull.

In gesprek met total-motorsport.com vertelt Symonds: "Het is lastig om het precies uit te rekenen aangezien we net nieuwe regelementen (in 2022) hebben geïntroduceerd. Met een nieuw tijdperk vinden er sowieso veel nieuwe ontwikkelingen plaats. Maar elke honderd windtunnelruns verwacht je een paar punten downforce te behalen, met de nieuwe regelementen erbij waarschijnlijk nog meer. Dus ja, ze gaan het zeker merken."

Toevoegend vertelt Symonds dat Red Bull de dupe is van haar eigen beslissingen. Ook hoopt de Britse ingenieur dat toekomstige financiële technologische updates ervoor kunnen zorgen dat er live meegekeken kan worden op de uitgaves van de Formule 1-teams. "Red Bull heeft een paar fouten gemaakt. Elk team kreeg de kans om een oefening (om haar uitgaven van 2021 te simuleren) te doen, maar Red Bull koos ervoor om hier geen gebruik van te maken. Het zou fantastisch zijn als we in real-time alle informatie van het budgetplafond zouden kunnen bekijken. Misschien dat we daar ooit zullen komen, maar dat is nu nog niet mogelijk", sluit Symonds af.