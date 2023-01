Video: Alonso's eerste Aston Martin-dag in beeld

Fernando Alonso rijdt vanaf dit jaar voor het team van Aston Martin. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen is over gekomen van het team van Alpine en is gebrand op goede resultaten. Eerder deze week meldde hij zich voor het eerst bij zijn nieuwe werkgever en volbracht hij meerdere belangrijke taken. Aston Martin deelt de beelden van deze drukke dag.

First day in green. 💚



Earlier this week, @alo_oficial made his debut at AMF1 HQ - meeting the team, spending time in the sim and having a seat fit. pic.twitter.com/myiuMu1gho