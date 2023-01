Alfa Romeo presenteert nieuwe titelsponsor en past teamnaam aan

Het team van Alfa Romeo beleeft momenteel drukke dagen. De Zwitserse renstal presenteerde gisteren Alessandro Alunni Bravi als nieuwe teamvertegenwoordiger en vandaag presenteren ze een nieuwe titelsponsor. Het team van Alfa Romeo gaat vanaf vandaag namelijk door het leven als Alfa Romeo F1 Team Stake.

In Stake heeft Alfa Romeo een nieuwe titelsponsor gevonden. Tot en met vorig seizoen werkte Alfa nog samen met het bedrijf Orlen, maar die samenwerking lijkt nu verleden tijd te zijn geworden. Alfa Romeo meldt dat Stake één van de grootste entertainment - en lifestylemerken ter wereld is. De samenwerking zorgt ervoor dat Alfa Romeo dit jaar met een nieuwe look gaat rijden.

New year, new dawn, new identity.



Say hello to Alfa Romeo F1 Team Stake - a fresh identity for the team ahead of the 2023 #F1 season thanks to a new title partnership with one of the world’s leading entertainment and lifestyle brands, @Stake.



