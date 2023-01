Toekomstige kampioen Britse Formule 4 krijgt deskundige coaching van Alpine

Voor de kampioen van het Britse Formule 4-kampioenschap van 2023 staat, naast het eremetaal, een bijzondere en belangrijke prijs te wachten. De toekomstig kampioen van de Britse openwielseries zal namelijk een jaar lang deskundig gecoacht worden door het Formule 1-team van Alpine.

Het Formule 1-team van Alpine heeft voor 2023 een bijzondere partnerschap klaar staan. De Franse renstal zal de toekomstig kampioen van het Rokit Britse F4-kampioenschap van 2023 een jaar lang toegang geven tot al haar faciliteiten. Ook zal de winnaar in die twaalf maanden gecoacht en begeleid worden door het team. De prijs zal naar alle waarschijnlijkheid zeer waardevol zijn, aangezien Alpine met haar kunde en ervaring een flinke lading aan waardevolle informatie aan de gelukkige kan geven.

Terwijl 2023 van start is, zal Alpine aan de slag gaan om een 'gestructureerde en aangemeten ontwikkelingsplan' te maken, met een 'focus op het verbeteren van de fysieke conditie en ontwikkeling'. Hiernaast zal de 2023-winnaar toegang krijgen tot alle faciliteiten en medewerkers waar normaliter alleen de Formule 1- en Alpine-junioren toegang tot hebben.

Het hoofd van de jeugdacademie van Alpine Julian Rouse vertelt: "We zijn blij om de samenwerking met het Rokit Britse F4-kampioenschap aan te gaan, om de kampioen een lange lijst met kansen aan te bieden. De faciliteiten en kennis die wij hier bij het BWT Alpine F1-team hebben, is van onschatbare waarde voor een opkomend coureur. Dit is een fantastische kans voor de 2023-kampioen om persoonlijke coaching en instructies van een toonaangevend Formule 1-team te krijgen."

De invloed van het Britse Formule 4 blijft in een stijgende lijn zitten. Naast bovenstaande samenwerking, zijn er inmiddels al drie Formule 1-coureurs die in het Britse kampioenschap hebben gereden; namelijk Williams-coureur Logan Sargeant en het McLaren-duo van Lando Norris en Oscar Piastri.