Vasseur kritisch op werkwijze budgetcap: "Het moet sneller en strenger"

Kersvers Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur doet ook nog een plasje over het budgetcapreglement. De Fransman zei recentelijk tegen Motorsport.com dat de FIA sneller en strenger moet optreden als teams hun financiële huishoudboekje niet op orde hebben.

"Ten eerste duurde het allemaal veels te lang", doelt de Ferrari-leider op de budgetcap-saga van Red Bull in oktober jl., waarbij het weken duurde voordat het overkoepelende autosportorgaan met een beslissing naar buiten kwam."

Vasseur begrijpt echter goed dat het budgetplafond in de kinderschoenen staat. "We moeten een weg vinden om eerder actie te ondernemen. En we moeten veel strenger zijn met de beslissingen. Oké, misschien was dit de eerste keer, maar vanaf nu moeten we een 'grote overschrijding' en een 'kleine overschrijding' weglaten. Want voor mij is twee of drie miljoen niet klein, maar gigantisch, als je kijkt naar de ontwikkelingen. Het moet strenger en sneller.''

Ondanks dat Vasseur een kritische noot kraakt, geeft de Fransman ook complimenten voor al het werk dat de FIA heeft gedaan om dit budgetcapreglement op poten te zetten. "Ik zou zeggen dat ze het goed gedaan hebben. Dat moeten we niet vergeten."