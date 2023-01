Alonso showt nieuwe bedrijfswagen aan de buitenwereld

Fernando Alonso is deze dagen begonnen aan zijn eerste dagen als coureur van het team van Aston Martin. De Spanjaard komt over van het team van Alpine en het is overduidelijk dat hij barst van de ambitie. Alonso deelt deze dagen veel over zijn nieuwe team en zijn nieuwe leasebak is ook al binnen.

Op sociale media deelt Alonso namelijk een foto van zijn nieuwe wagen bij zijn eigen museum. Voor zijn museum in Spanje staat namelijk een gloednieuwe Aston Martin DBX707 geparkeerd. Alonso barst van de ambitie en wil aankomend seizoen gaan schitteren bij Aston Martin, waar hij de teamgenoot wordt van Lance Stroll.