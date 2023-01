Haas onthult nieuwe naam en logo voor 2023

Het team van Haas barst van de ambities voor het aankomende seizoen. Vorig jaar werd de weg omhoog al langzaam ingezet en aankomend seizoen heeft men snode plannen. Haas onthulde eerder in 2022 al hun nieuwe hoofdsponsor MoneyGram voor 2023. Gisteren ging de samenwerking officieel van start.

In de laatste fase van het afgelopen seizoen reed Haas al rond met de logo's van MoneyGram op de bolides. Het bedrijf voor digitale P2P-betalingen is dit jaar echter de titelsponsor. Gisteren maakte Haas bekend dat ze dit jaar officeel rijden onder de naam 'MoneyGram Haas F1 Team'. Haas rijdt dit jaar ook rond met een nieuw logo. Op het nieuwe logo is de H van Haas nog zichtbaar maar is ook het MoneyGram-logo terug te vinden.