Wolff over nieuwe Mercedes-troef: "Het zit vol verrassingen"

Met de nieuwe Silberpfeile hoopt Mercedes weer aansluiting te vinden bij constructeurskampioen Red Bull. Veel van het uiterlijk van de W14 zal niet drastisch verschillen met de voorganger, maar volgens teambaas Toto Wolff zijn er weldegelijk grote aanpassingen.

"Het zit vol verrassingen", begint Wolff, geciteerd door PlanetF1.com. "De laatste keer dat ik het zag, dacht ik 'oh, dit ziet er hetzelfde uit, maar ik hoop dat het niet hetzelfde is."

"Ik ga de windtunnel in en het lijkt op de auto van dit jaar, maar ze zeggen tegen me dat het eronder heel anders is."

De Oostenrijker doet alvast een boekje open. "Het gaat om de luchtstroom, het gaat om de gewichtsverdeling, het gaat om het aerodynamische geheel."

Tijdens het seizoen van 2022 is de bolide al flink doorontwikkeld, ook met het oog op 2023. "Onze auto is halverwege het jaar fundamenteel veranderd. We hebben het concept veranderd, maar we konden niets zien aan de carrosserie."

Tijdens het seizoen zat Mercedes met de handen in het haar over wat er nou mis was met de W13. Dat lijkt nu niet meer aan de orde. "Ik denk dat we een veel beter begrip hebben van wat de problemen waren," legde hij uit.

“We hebben slechts een laag van de ui gepeld, lagen van het ontdekken van meer problemen en meer problemen, maar ik denk dat we op het punt zijn gekomen dat we vrij goed begrijpen waarom de auto niet presteert."