Ferrari neemt afscheid van opvallende sponsoren

Het nieuwe jaar is net begonnen en dat betekent er weer veel nieuwe contracten zijn ingegaan of beëindigd. Ook het team van Ferrari heeft in het nieuwe jaar weer afscheid genomen van een paar sponsoren. De twee sponsoren die van de partnerlijst zijn verdwenen, zijn niet de kleinste.

Het in sponsoring-gespecialiseerde medium Decalspotters meldt namelijk dat Ferrari afscheid heeft genomen van Velas en Snapdragon. Beide bedrijven zijn van de sponsorlijst verdwenen en dat betekent dus dat ze niet langer partners zijn van de Italiaanse renstal. Velas was sinds 2021 verbonden aan Ferrari en Snapdragon stond sinds afgelopen seizoen op de wagens van Carlos Sainz en Charles Leclerc.

