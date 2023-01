Ben Sulayem opent deur voor mogelijk nieuwe F1-teams

De Formule 1 is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Naast interesse vanuit het publiek, is er ook veel interesse vanuit nieuwe mogelijke constructeurs. De FIA reageerde niet bepaald positief maar daar is nu verandering in gekomen, Mohammed Ben Sulayem heeft namelijk een opvallend proces opgang gebracht.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem maakte gisteren op Twitter bekend dat hij zijn team heeft gevraagd om een Expressions of Interest-proces te beginnen. Dit proces is gericht op mogelijke nieuwe Formule 1-teams. Volgens de reglementen van de Formule 1 mogen er nog drie teams toetreden tot de sport. De huidige teams reageerden vooralsnog niet bepaald positief op de komst van nieuwe teams.

Het Expressions of Interest-proces is de eerste stap om te kijken welke mogelijke nieuwe teams en bedrijven mee willen doen aan de koningsklasse van de autosport. Recent werd er veel interesse getoond vanuit meerdere kandidaten. De Amerikaanse racefamilie Andretti toont al langer interesse in de Formule 1 en men beweerd dat het financiële plaatje ook al op orde is. Vorige maand toonde ook miljardair Calvin Lo uit Hong Kong interesse in het opstarten van een Formule 1-team.