Hamilton zoekt naar redenen voor lange loopbaan: "We zijn allemaal adrenalinejunks"

Lewis Hamilton is nog lang niet uitgekeken op de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen aast ondanks een tegenvallend seizoen nog altijd op een nieuw contract bij het team van Mercedes. Hamilton weet niet precies waarom hij de sport niet vaarwel wil zeggen, hij is nog altijd verliefd op zijn werk.

Hamilton rijdt sinds 2007 in de koningsklasse van de autosport en inmiddels is hij één van de meest ervaren coureurs van het startveld. Dit jaar won Hamilton voor het eerst in zijn loopbaan geen Grand Prix maar dat heeft er niet voor gezorgd dat hij geen motivatie meer heeft. Hamilton wil zelfs nog langer doorgaan bij het team van Mercedes.

Evalueren

Hamiltons motivatie en honger naar succes is nog lang niet verdwenen. Door het pensioen van Sebastian Vettel is hij na Fernando Alonso nu de meest ervaren coureur van het veld. Bij Speedcafe zoekt hij naar de reden voor zijn langdurige aanwezigheid in de sport: "Ik heb geen idee. Ik denk dat ik nog steeds houd van wat ik doe, ik houd nog steeds van de uitdaging. Ik probeer aan het einde te evalueren waar je staat en wat je hebt geleerd. Je laat de onzin achter je en dat neem je de goede dingen mee."

Adrenalinejunks

Hamilton neemt de successen van elk seizoen zeer serieus. De Brit kijkt naar de verbeterpunten en het is dan ook zijn doel om deze toe te passen: "Hoe kan je steeds weer een beetje beter worden? Hoe kan je gezonder worden? Hoe kan je je lichaam en je geest verbeteren zodat ik steeds beter gefocust kan worden? Natuurlijk heb je ook de adrenalinerush, we zijn hier allemaal adrenalinejunks."