Gaat Ferrari zijn kleurstelling aanpassen in 2023?

Het team van Ferrari staat bekend om hun wereldberoemde rode huiskleur. De wagens van de iconische Italiaanse renstal hebben een bekende rode kleur maar toch veranderd deze kleur in de loop der jaren. De kans is aanwezig dat ze in 2023 weer zullen rondrijden met een nieuwe kleur rood.

Afgelopen week onthulde Ferrari dat ze het doek van hun wagen voor 2023 op Valentijnsdag gaan trekken. De aankondiging was opvallend aangezien de rode kleur op de bijbehorende foto anders was dan dit jaar. Volgens het op sponsors gerichte medium Decalspotters kan het zomaar zo zijn dat Ferrari voor een nieuwe kleur gaat kiezen. Ferrari rijdt sinds 1997 in het scharlakenrood en het kan dus zo zijn dat ze wisselen naar de kleur 'Cardinal Red'.

Scuderia Ferrari's 2023 car launch teaser hints an updated branding identity as the main colour Scarlet Red (left) could be replaced by a deeper shade of red, akin to Cardinal Red (right).



Scarlet Red has been in use since 1997, when the team signed with PMI.#F1 #essereFerrari pic.twitter.com/jokKE8ypB7