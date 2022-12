De Vries traint hard in voorbereiding seizoen 2023

Nyck de Vries rijdt aankomend jaar zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. De Nederlander wordt de teamgenoot van Yuki Tsunoda bij AlphaTauri en hij is volop in voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Friese coureur laat niets aan het toeval over en deelt zijn kunsten op sociale media.

De Vries doet er alles aan om volledig fit te worden en om de Formule 1 aan te kunnen. Op zijn Instagram-account deelt De Vries dan ook beelden van zijn trainingen. Hij deelt hoe hij als voorbereiding op het nieuwe seizoen aan het gewichtheffen is. De aanstaande AlphaTauri-coureur deelt trots dat hij 120 kilogram omhoog krijgt.