Mercedes wekt nieuwe W14 tot leven

De Formule 1-teams zijn momenteel hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de nieuwe wagens en tevens de nieuwe krachtbronnen. Het team van Mercedes heeft vlak voor kerst een grote stap gezet richting het nieuwe seizoen.

Gisteravond deelde het team op sociale media de eerste beelden van het starten van de nieuwe motor voor de wagen van 2023. Het is het eerste teken van leven van de nieuwe W14, deze wagen moet Mercedes nieuwe successen brengen. De Duitse renstal kende dit jaar een teleurstellend seizoen met slechts één zege. Lewis Hamilton wist zelfs voor het eerst in zijn loopbaan geen Grand Prix te winnen.

W14's first words! 🤩



Firing up our 2023 @F1 car... pic.twitter.com/6delOaaE4H