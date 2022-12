Flinke kritiek voor FIA: "Soort bemoeizuchtig moeras geworden"

Autosportfederatie FIA kwam deze week met een opvallende aanpassing van de Internationale Sporting Code. In een nieuw artikel in het regelboek staat nu namelijk dat coureurs en teams zonder toestemming van de FIA geen persoonlijke en politieke statements meer mogen maken. Niet iedereen is tevreden met deze regelwijziging.

De regelwijziging van de FIA viel niet bij iedereen in goede aarde. De kritiek was niet mals en er heerst tevens nog veel onduidelijkheid over de grenzen van de regels. Op Twitter sprak Indycar-coureur Dalton Kellett zich woedend uit. De Canadees was duidelijk in zijn tirade: "Toen ik begon met racen leek de FIA wel een noodzakelijke organisatie met het doel op de competitie te verbeteren. Maar tegenwoordig is het een soort bemoeizuchtig moeras geworden. Misschien wordt het maar eens tijd om het bereik te evalueren."