FIA past regels aan omtrent politieke statements coureurs

In de afgelopen jaren kwam het steeds vaker voor dat Formule 1-coureurs hun podium gebruikte voor politieke en maatschappelijke statements. Deze acties werden veelal geroemd door fans maar autosportfederatie FIA is er waarschijnlijk iets minder tevreden mee. Men heeft nu namelijk de Internationale Sporting Code aangepast.

Vooral Lewis Hamilton en Sebastian Vettel droegen in de afgelopen jaren T-shirts en helmen met een politieke of maatschappelijke boodschap. Vettel vroeg dit jaar bijvoorbeeld aandacht voor zeespiegelstijging, klimaatverandering en de situatie van bijen. Hamilton toonde zich een voorvechter van mensenrechten en stond in 2020 bijvoorbeeld met een opvallend shirt op het podium waarmee hij aandacht vroeg voor de zaak van een Amerikaanse vrouw die om het leven was gekomen door politiegeweld.

Dit soort acties zijn nu verleden tijd want de FIA heeft de Internationale Sporting Code op dit gedeelte aangepast. In het document van de FIA valt nu te lezen dat politieke, religieuze of persoonlijke statements en opmerkingen een overtreding zijn van het neutraliteitsprincipe van de FIA. Een coureur of een team mag nog wel om toestemming vragen voor een statement. Als ze zonder toestemming een statement maken, dan volgt er een straf. Wat deze straf inhoudt is niet duidelijk maar een sportieve straf lijkt uitgesloten.