Tezos reageert op verscheuren sponsorcontract Red Bull

Vorige week deed het team van Red Bull Racing iets opvallends. De Oostenrijkse renstal verwijderde de sponsorlogo's van blockchain-bedrijf Tezos van de sponsorlijst. Het zorgde voor de nodige speculatie maar Red Bull bleef stil, Tezos zelf heeft inmiddels gereageerd op het verhaal.

De logo's van Tezos waren niet alleen van de sponsorlijst verdwenen, ook tijdens demoruns waren de logo's afwezig op de wagens. Het blockchain bedrijf tekende in 2021 een meerderjarig contract met Red Bull en werd de officiële blockchain partner van het team. Tezos zelf liet in een statement weten dat ze de overeenkomst niet hebben verlengd omdat hij niet meer bij de bedrijfsstrategie zou passen.

UPDATE: A comment from Tezos on this says: "We decided not to renew the agreement with RBR as it was no longer in line with our current strategy."#F1 #Tezos https://t.co/fK9mwnXCgj