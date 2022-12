Russell vertrouwt Mercedes: "Niet zomaar vergeten hoe je een snelle auto bouwt"

George Russell reed dit jaar voor het eerst een volledig seizoen in dienst van het team van Mercedes. De Brit kende een succesvol eerste jaar. Het team van Mercedes kende dan weer een teleurstellend seizoen maar Russell vertrouwt erop dat alles goed gaat komen in de aanstaande seizoenen.

Mercedes vocht vorig jaar nog om de wereldtitel met Red Bull Racing en won vanaf 2014 alle constructeurstitels. Dit jaar ging die titel echter naar Red Bull en werd Mercedes ook verslagen door Ferrari. Russells teamgenoot Lewis Hamilton won voor het eerst geen Grand Prix in een seizoen en de enige zege kwam dan ook van Russell.

Filosofie

Russell denkt dan ook dat zijn team Mercedes in de aankomende seizoenen weer zal gaan meestrijden om de zeges. De Brit houdt vertrouwen en spreekt dat ook uit in gesprek met BBC Radio Norfolk: "Ze zijn niet zomaar vergeten hoe ze een snelle auto moeten bouwen. We hadden het dit jaar gewoon verkeerd. We hadden de verkeerde filosofie. We kozen een weg maar die weg bleek niet de juiste te zijn. Soms duurt het lang om jezelf weer uit de problemen te krijgen. We hebben het idee dat we uit de problemen zijn en dat we daarop verder kunnen bouwen."

Eén stapje

Russell verwacht dat zijn team in de aankomende jaren weer de degens zal gaan kruisen met Red Bull Racing en Ferrari. De Brit weet dat de twee concurrerende renstallen verder zijn in hun ontwikkeling maar hij vertrouwt op de manschappen van zijn eigen team. "We staan slechts één stapje achter Red Bull en Ferrari. We moeten veel inhaalwerk doen maar we zijn volgend jaar zeker in een sterke positie in de eerste race, sterker dan dit jaar."