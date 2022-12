Spa deelt update van nieuwe werkzaamheden

De autosportwereld verkeert momenteel in een soort winterslaap. Veel circuits wachten momenteel geduldig op de start van het nieuwe seizoen, er gebeurt dan ook niet veel op de Formule 1-circuits. Bij het circuit van Spa-Francorchamps zit men niet stil en wordt er hard gewerkt aan nieuwe tribunes.

Enkele weken geleden werd al aangekondigd dat men in Spa-Francorchamps zo gaan beginnen aan de bouw van een aatal nieuwe tribunes. Van La Source tot en met Eau Rouge bouwt men nieuwe tribunes en terrassen. Deze nieuwe tribunes verreizen eveneens tegenover de oude pitsstraat. Op de beelden is te zien dat de werkzaamheden langzamerhand op beginnen te schieten.

🚧 #workinprogress 🏗

Construction of the new grandstand and terraces opposite the Endurance pits, along the section of track that links La Source to Eau Rouge.#circuitspa #spafrancorchamps pic.twitter.com/jBO3OlEDaV