Perez blijft geloven in wereldtitel: "Ik geloof dat ik het gat naar Max kan dichten""

Sergio Perez verlengde eerder dit jaar zijn contract bij het team van Red Bull Racing. Dat betekent dat de Mexicaanse coureur ook volgend jaar weer zal gaan strijden aan de zijde van zijn teamgenoot Max Verstappen. Perez heeft echter nog steeds een heilig doel voor ogen: de wereldtitel.

Perez werd dit seizoen derde in het wereldkampioenschap, zijn teamgenoot Verstappen werd wereldkampioen en hielp Red Bull aan de constructeurstitel. Perez won tevens twee Grands Prix maar had het verder vaak lastig naast Verstappen. In Brazilië kregen de twee het kortstondig met elkaar aan de stok omdat Verstappen in de slotronde een teamorder weigerde.

Perez barst van de ambities en tijdens de Red Bull Homerun in het Britse Milton Keynes stak hij deze niet onder stoelen of banken. Hij liet aan Sky Sports weten dat hij in 2023 misschien zijn rijstijl moet aanpassen en dat hij hoopt dat de auto beter bij hem zal passen: "Ik geloof er in dat ik het gat naar Max verder kan dichten en dat ik de uitdaging voor de titel aan kan gaan. Max is een heel erg ervaren coureur, een complete coureur. De beste coureur in de Formule 1 van het moment dus dit is geen makkelijke taak. Ik ga wel gewoon alles geven."