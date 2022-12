Circuit de Catalunya vraagt FIA om goedkeuring voor lay-out zonder chicane

De organisatie achter het Circuit de Catalunya wil een tweede lay-out aan de Formule 1 kunnen presenteren. Het heeft hiervoor de goedkeuring van de FIA gevraagd om de circuitconfiguratie goed te keuren waarin de zeer technische chicane in sector drie geen rol zal spelen.

Het Spaanse circuit, dat zich net buiten Barcelona-stad bevindt, maakt al sinds 1991 deel uit van de Formule 1-kalender. De chicane, die momenteel het onderwerp van gesprek is tussen de organisatoren van de Spaande Grand Prix en de autosportbond FIA, werd in 2007 geïntroduceerd. Door bochten veertien en vijftien wordt veel snelheid uit de flow van de laatste sector gehaald, alvorens het rechte stuk van de start/finish weer bereikt wordt. Naar eigen zeggen is deze chicane toegevoegd om de veiligheid van de F1-coureurs te verstevigen.

De chicane mag dan het doel bereikt hebben waarvoor het geplaatst is, echter delen vele Formule 1-coureurs elkaars mening dat de langzame bochtensequentie teveel flow uit de snelheid haalt. Tegenover Racefans heeft de achterliggende organisatie van het Spaanse circuit bevestigd dat ze officieel een verzoek tot goedkeuring aan de FIA hebben gevraagd om ook de lay-out zónder chicane een FIA niveau 1 licentie te geven. Deze licentie is benodigd om het Formule 1-circus op het circuit te laten racen.

In het geval dat de tweede lay-out toegevoegd wordt, zal de promotor in samenspraak met de FIA een keuze kunnen maken welke configuratie het nou daadwerkelijk gebruikt. Omdat het circuit al jarenlang bekend staat als eentje waar inhalen zeer lastig is, zal de Formule 1 naar alle waarschijnlijkheid dankbaar gebruik maken van de lay-out zonder de langzame chicane. Hiervoor heeft het echter eerst de officiële certificering nodig van de FIA.

Volgens Racefans is het circuit al begonnen om de grindbak bij bocht één te vergroten. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden begin maart volgend jaar klaar zijn. Ook zullen kleine veiligheidstoevoegingen gemaakt worden aan bochten dertien en zestien om te garanderen dat er in volledige veiligheid geracet kan worden in het geval er geen gebruik van de chicane gemaakt zal worden.