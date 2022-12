Verstappen zou F1-droom van toekomstige kinderen anders aanpakken

Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen is gemaakt om te racen. Al vanaf jongs af aan racet de Limburger in karts, auto’s, quad’s en uiteraard Formule 1-wagens. Terwijl de winterstop is aangebroken, krijgt Verstappen de kans om na te denken over de aanpak van zijn toekomstige kinderen, mochten zij hetzelfde pad willen bewandelen als die van zijn vader.

Net zoals zijn collega’s heeft Max Verstappen nu eindelijk maar toch de tijd om tot rust te komen. De Nederlander wist voor het tweede achtereenvolgende F1-seizoen de wereldtitel binnen te slepen. Een dominant maar hectisch seizoen betekent dat het tijd is om te ontspannen met een goed gevoel in het hoofd. In een exclusief interview met mediaplatform De Limburger werpt Verstappen een blik in de toekomst.

Met vader Jos Verstappen en moeder Sophie Klumpen heeft Max Verstappen puur racebloed door zijn aderen stromen. Max werd al van jongs af aan door zijn vader getraind met het uiteindelijke doel om de Formule 1 te bereiken en de wereldtitel te behalen. Nu die droom overduidelijk geslaagd is, meent Max vanuit zijn persoonlijke invalshoek dat hij voor een andere aanpak zou kiezen dan de manier die hij zelf heeft ervaren, mocht hij zelf kinderen krijgen die willen gaan racen.

"Ik wil zeker kinderen en als ze willen racen, is dat prima. Ik denk wel dat ik het anders zou doen dan hoe mijn vader en ik het hebben aangepakt. Dat zie ik op dit moment niet zo zitten. Maar voor mij is het makkelijk praten omdat ik geen kinderen heb. Misschien denk ik er wel heel anders over als het zover is. Maar, de passie die hij had ging heel ver. Hij deed alles voor me. Motoren tunen, karts klaarmaken. Dat zie ik mezelf niet doen. Ik ga mijn kinderen in ieder geval niet pushen om te racen. Ze moeten het zelf willen. En als je er dan tóch vol voor gaat met je zoon of dochter, dan kun je niet zelf meer in de Formule 1 rijden denk ik. Je moet dan toch vanaf vier jaar de basis beginnen te leggen. Daar wil ik dan wel zelf bij zijn", vertelt Verstappen.

De manier van zijn vader Jos heeft een allesbepalende invloed gehad op de mentaliteit die Max bij zich draagt. Op de vraag of de glans van zijn tweede wereldtitel vanwege de verwarring met de puntenverdeling een beetje vervaagde, antwoordt hij: "Voor mij niet. Als je ooit klaar bent en je kijkt terug, denk je niet aan hoe je wereldkampioen werd. Het gaat erom dat je het bent geworden. De manier waarop maakt niks uit. Mijn vader en ik hebben dat altijd tegen elkaar gezegd: het maakt niet uit hoe je wint, als je maar wint", sluit Verstappen af.